Ustaz Abdul Somad Heran Imigrasi Singapura Bungkam Soal Alasannya Dideportasi: Apa karena Teroris? atau ISIS?

PIKIRAN RAKYAT - Ditahan dan dideportasi dari Singapura, Ustaz Abdul Somad (UAS) mengaku tak diberitahu soal alasannya oleh pihak Imigrasi.

Dia pun menuntut Kedutaan Besar Singapura di Indonesia untuk memberikan penjelasan terkait masalah yang dialaminya itu.

Ustaz Abdul Somad meminta penjelasan mengapa dia beserta rombongan harus ditahan dan dideportasi oleh Imigrasi Singapura.

"Itulah yang mereka tak bisa menjelaskan, jadi pegawai Imigrasi tak bisa menjelaskan," ucapnya, Selasa, 17 Mei 2022.

"Jadi yang bisa menjelaskan mungkin Ambassador of singapore in Jakarta (Kedutaan Besar Singapura di Jakarta)," ujarnya.

"You have to explain to our communities why did your country, why did your goverment reject us, why did your goverment deport us (Anda harus menjelaskan kepada komunitas kami mengapa negara Anda, mengapa pemerintah Anda menolak kami, mengapa pemerintah Anda mendeportasi kami?)," tutur Ustaz Abdul Somad menambahkan.

Dia pun heran mengapa dirinya dan rombongan tidak bisa masuk ke Singapura dan malah dideportasi.