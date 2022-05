Massa Gelar Aksi May Day, Puan Maharani: DPR Siap Fasilitasi Aspirasi Demo Buruh Internasional

PIKIRAN RAKYAT - Ketua DPR RI Puan Maharani mempersilakan buruh yang akan menggelar aksi memperingati May Day atau Hari Buruh Internasional di depan Gedung DPR. Meski begitu, ia mengimbau agar aspirasi buruh disampaikan secara damai.

Puan Maharani juga berharap massa buruh yang berdemo agar tetap menyampaikan aspirasinya secara tertib.

“Menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak konstitusi setiap warga negara. Namun kami berharap kepada teman-teman buruh yang akan menggelar aksi hari ini untuk menyampaikan aspirasi secara tertib,” kata Puan, Sabtu, 14 Mei 2022.

Peringatan May Day oleh gabungan kelompok buruh akan dilakukan di depan Gedung DPR dan puncaknya digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) dalam perayaan yang bertajuk 'May Day Fiesta’. Puan berharap peringatan May Day dilakukan secara bertanggung jawab.

“Sebagai representasi rakyat, DPR siap memfasilitasi aspirasi-aspirasi buruh. Silakan menggelar aksi, termasuk di depan Gedung DPR, tapi sampaikanlah secara damai,” ujar dia.

Puan berharap peserta aksi May Day menghindari apabila ada pihak-pihak yang bermaksud melakukan provokasi. Ia meminta agar aksi demo jangan sampai merugikan masyarakat umum.

“Kita tidak ingin ada lagi peristiwa kekerasan dalam aksi penyampaian pendapat seperti yang terjadi dalam aksi demo beberapa waktu lalu. Tak boleh ada ruang sedikitpun terhadap aksi-aksi kekerasan,” ucap Puan.

Lebih lanjut, mantan Menko PMK tersebut mengingatkan supaya demo buruh dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Menurutnya, setiap peserta aksi May Day harus memiliki kesadaran untuk menjaga dan berjaga-jaga dari penularan virus Covid-19.

“Tetap disiplin menggunakan masker, dan sebisa mungkin terapkan jaga jarak agar tidak menimbulkan cluster penyebaran Covid-19,” ungkapnya.