Bahlil Lahadalia Ungkap Pertemuan Indonesia dengan Microsoft dan 11 Perusahaan AS Lainnya

PIKIRAN RAKYAT - Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa Indonesia telah melakukan pertemuan forum bisnis yang dihadiri 12 perusahaan asal Amerika Serikat (AS).

Pertemuan Indonesia dengan 12 perusahaan AS itu dilakukan di sela-sela kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan delegasi menghadiri KTT ASEAN-AS di Washington DC, AS.

"Kami juga melaporkan atas arahan Presiden dan atas koordinasi Ibu Menlu, kami telah melakukan business forum yang dihadiri 12 perusahaan luar biasa dari Amerika," kata Bahlil dalam keterangannya, Jumat, 13 Mei 2022.

Bahlil Lahadalia lantas melaporkan bahwa perusahaan Microsoft akan membangun data center dan beberapa infrastruktur telekomunikasi yang sudah mulai berjalan.

"Tadi kita mulai up to date dengan mereka," katanya.

Hal kedua yang disampaikan Bahlil Lahadalia, yaitu terdapat perusahaan Cargill, Air Product, dan Freeport.

Terkait dengan Freeport, Bahlil melaporkan bahwa pembangunan smelter Freeport di Gresik kini sudah mencapai 40 persen dengan target akhir 2023 sudah COD.

