Roundup: Jokowi ke AS Pakai Pesawat Garuda, Kena Sindir Mantan Menteri

PIKIRAN RAKYAT - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan sejumlah delegasi Indonesia diketahui tengah bertolak ke Amerika Serikat (AS) untuk mengikuti pertemuan ASEAN-US Special Summit atau KTT khusus ASEAN-AS di Washington DC, 11-13 Mei 2022.

“Pagi hari ini saya dan delegasi akan berangkat melaksanakan kunjungan kerja ke Washington DC dari tanggal 11 – 13 Mei 2022," kata Jokowi dikutip Pikiran-Rakyat.com dari kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Selasa, 10 Mei 2022.

Selama di AS, Jokowi akan menghadiri serangkaian pertemuan diantaranya adalah pertemuan bersama anggota kongres, para CEO besar AS, Wakil Presiden AS, tim perubahan iklim AS, serta KTT Khusus pemimpin ASEAN dan Presiden Joe Biden.

Jokowi mengatakan Indonesia saat ini didapuk sebagai koordinator kemitraan ASEAN-AS untuk periode 2021-2024. Oleh karena itu, Jokowi berharap perhelatan KTT tersebut dapat membawa dampak yang positif.

Adapun, Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja ke AS menggunakan pesawat Garuda Indonesia (GIA-1) alih-alih pesawat kepresidenan. Dalam keterangannya Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono menjelaskan pertimbangan penggunaan pesawat Garuda Indonesia lantaran jarak tempuh Indonesia-AS sangat jauh. Jika menggunakan pesawat kepresidenan akan membutuhkan transit dua kali.

Selain itu, tim Indonesia yang turut terbang ke AS diikuti sebanyak 62 orang. Sedangkan jika menggunakan pesawat kepresidenan hanya cukup membawa 48 orang.

Menanggapi hal tersebut, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Roy Suryo melontarkan sindiran. Roy Suryo melalui akun Twitter pribadinya @KRMTRoySuryo2 menilai penggunaan pesawat GIA-1 tidak efisien. Pemerintah mesti mengeluarkan biaya lain seperti cat baru dengan logo Setneg pada pesawat GIA-1.

Dia juga mengkritik penjelasan pemerintah yang menyebut kapasitas kursi pesawat kepresiden terbatas untuk membawa banyak penumpang. Selain itu, menurut Roy Suryo, pesawat kepresidenan RI punya sederet keunggulan sehingga presiden akan lebih aman selama perjalanan.