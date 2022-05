Jusuf Kalla-Sultan Hamengkubuwono X Raih Bintang Jasa Tertinggi dari Jepang, Disampaikan Kaisar Naruhito

PIKIRAN RAKYAT - ​Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Indonesia, Muhammad Jusuf Kalla (JK) meraih penghargaan tertinggi bintang jasa utama The Grand Cordon of the Order of the Rising Sun dari Pemerintah Jepang.

Untuk periode musim semi 2022, dari 112 warga negara asing yang menerima penghargaan Order of the Rising Sun, 3 tokoh berasal dari Indonesia dan 22 orang di antaranya adalah perempuan.

Selain kepada Jusuf Kalla, Pemerintah Jepang memberikan penghargaan bintang jasa The Order of the Rising Sun, Gold and Silver Star kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X dan Duta Besar RI untuk Jepang periode 2013-2016 Yusron Ihza Mahendra.

Penganugerahan ini disampaikan langsung oleh Kaisar Naruhito melalui upacara kenegaraan di Istana Kekaisaran (Imperial Palace) pada Selasa, 10 Mei 2022.

Jusuf Kalla menerima penghargaan tertinggi Pemerintah Jepang ini karena telah berkontribusi besar untuk memperkuat hubungan bilateral dan mempromosikan persahabatan antara Indonesia dan Jepang.

Didampingi Mufidah Jusuf Kalla, dia memasuki area kawasan Istana Kaisar sekitar pukul 9.30 Waktu Tokyo, Jepang.

"Saya merasa bersyukur, tadi pagi oleh Kaisar Jepang diberikan kepada saya The Grand Cordon of the Order of the Rising Sun, hal ini menunjukkan bahwa hubungan Indonesia dan Jepang sangat kuat," tutur Jusuf Kalla dalam keterangan resmi KBRI Tokyo.