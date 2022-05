Jokowi Umumkan Rencana Kunjungan Kerja ke Amerika Serikat, KTT Khusus hingga Bertemu Para CEO Besar

PIKIRAN RAKYAT – Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan rencana dan rincian keberangkatan delegasi Indonesia dalam kunjungan kerja ke Washington DC, pada Selasa, 10 Mei 2022.

Kunjungan tersebut rencananya akan berlangsung selama dua hari, dari 11 sampai 13 Mei 2022.

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari kanal YouTube Sekretariat Presiden, Jokowi akan bertemu dengan kepala negara-negara ASEAN lain selama kunjungan.

Pasalnya, ia mewakili Indonesia untuk berpartisipasi dalam rangkaian pertemuan ASEAN US Special Summit atau Konferensi Tingkat Tinggi Khusus (KTT Khusus), pada 12-13 Mei.

Di Washington, di dua hari yang padat itu Jokowi akan menghadiri beberapa rentetan pertemuan.

Diantaranya adalah pertemuan bersama anggota kongres, pertemuan dengan para CEO besar AS, pertemuan dengan Wakil Presiden AS, Kamala Harris lengkap bersama tim perubahan iklim AS, serta KTT Khusus pemimpin ASEAN dan Presiden Joe Biden.

Sebelumnya, Ketua ASEAN, Kamboja telah mengungkapkan bahwa KTT Khusus dilaksanakan sebagai perayaan empat setengah dekade ASEAN-AS.

KTT Khusus kali ini merupakan kali kedua sejak 2016 lalu, dan jadi kesempatan perdana di mana seluruh pemimpin ASEN bertemu sejak 2017.