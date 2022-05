Elon Musk Diundang ke Pangandaran oleh Susi Pudjiastuti, Netizen Bubuhkan 'Ancaman' Tenggelamkan

PIKIRAN RAKYAT – Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti mengundang Elon Musk berkunjung ke Pangandaran.

Dalam cuitan di akun Twitter pribadinya, @susipudjiastuti mengajak Elon Musk untuk berkunjung ke kampung halamannya.

“@elonmusk Hi, Elon, allow me to invite you to Pangandaran my home town in the south coast of Java. Beautiful little fisherman village. As my apreciation to your 2017 invitation in Florida,” tulis Susi Pudjiastuti dalam akun pribadinya.

Ajakan tersebut sontak mengundang respon warganet Twitter.

Tercatat, 630 Retweets dan 3.024 likes diperoleh cuitan tersebut.

Susi mengatakan ajakan dirinya tersebut sebagai apresiasi terhadap undangan Elon Musk saat 2017 lalu ke California, Amerika Serikat.

Komentar warganet juga beragam terhadap ajakan Susi tersebut, salah satunya komentar jenaka yang ditulis oleh @nomnomnom.