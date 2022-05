One Way dan Ganjil Genap di Jalan Tol Kalikangkung hingga Tol Jakarta-Cikampek Dihentikan

PIKIRAN RAKYAT – Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri mengakhiri penerapan rekayasa lalu lintas sistem satu arah (one way) dan ganjil genap dari Tol Kalikangkung hingga Tol Jakarta-Cikampek per hari ini, Senin 9 Mei 2022.

Dikutip Pikiran-rakyat.com dari Antara pada Senin 9 Mei 2022, Kepala Korlantas Polri Irjen Pol. Firman Shantyabudi mengatakan, kebijakan ini diambil setelah memantau lalu lintas arus balik Lebaran 2022 mulai lancar.

“Kami akan menyelesaikan, menutup penerapan ganjil-genap yang sudah diterapkan sejak tanggal 5 Mei (2022) kemudian diperpanjang sampai dengan tanggal 6,” kata Firman.

Sebelum rekayasa diakhiri, Korlantas Polri melakukan penyisiran jalan guna memastikan kondisi arus lalu lintas di jalan tol lancar hingga pukul 0.30 WIB.

Menurut Firman, pelaksanaan rekayasa lalu lintas arus balik tahun ini menjadi momen yang bersejarah.

Korlantas Polri berkoordinasi dengan berbagai instansi terkait untuk mengatur arus mudik dan balik.

Keberhasilan mengatisipasi kemacetan saat arus mudik dan balik tahun ini juga tidak lepas dari peran aktif masyarakat.

“Sebagai indikator bahwa susksesnya operasi ini juga adalah karena peran serta seluruh masyarakat yang terus memberikan masukan kepada kami selama melayani kegiatan operasi ini,” ucapnya.

