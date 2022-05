Amatan Rocky Gerung soal 'Silaturahmi Politik', Puan Bakal Minta Digandeng Prabowo di Pemilu 2024

PIKIRAN RAKYAT – Pengamat politik Rocky Gerung sebut besar kemungkinan Prabowo berpasangan dengan Puan Maharani di Pilpres 2024 mendatang.

Menteri Pertahanan RI sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto dinilai memanfaatkan momentum Idul Fitri 1443 Hijriah dengan cermat.

Pasalnya, dia disebut-sebut sebagai politikus paling sibuk saat Lebaran 2022 kemarin, lantaran bersilaturahmi mengunjungi banyak tokoh politik dan tokoh agama sepanjang hari raya.

Menanggapi salah satu kunjungan Prabowo ke kediaman Ketua Umum Partai PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, Rocky Gerung sebut tingginya kemungkinan koalisi.

Kendati Ketua DPR RI, Puan Maharani tak memiliki elektabilitas tinggi, status PDIP sebagai partai besar sekaligus pemilik 20 persen kursi di pemerintahan dinilai sebagai peluang menggiurkan.

Fakta tersebut juga mengantarkan PDIP menjadi satu-satunya partai yang berpeluang mempertahankan dominasinya di pemerintahan negara ini.

Dalam konteks itu, Rocky Gerung menilai niatan berkoalisi pasti muncul di benak Prabowo, meski PDIP merupakan lawan politik yang mengalahkannya di pemilihan presiden lalu.

Menurut Rocky, Prabowo Subianto tidak akan pernah mengalami dilema lantaran memiliki determinasi tinggi untuk menduduki jabatan presiden.