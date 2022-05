Pemberlakuan One Way Arus Balik Dibuka, Pengguna Jalan Sebaiknya Tak Menunggu di Pintu Tol

PIKIRAN RAKYAT - Pemberlakuan sistem satu arah ( one way ) dari gerbang Tol Kalikangkung Semarang menuju arah Jakarta resmi dibuka Jumat, 6 Mei 2022, sekitar pukul 13.57 WIB.

Skema one way tersebut diberlakukan guna mengurai kepadatan lalu lintas pada momen arus balik Lebaran 2022 yang akan dilaksanakan tanggal 6 hingga 8 Mei 2022.

Kakorlantas Irjen Pol.Firman Santyabudi saat pembukaan sistem one way di gerbang Tol Kalikangkung mengatakan dimohon untuk memberikan pengertiannya bagi pengguna jalan tol yang terdampak sistem one way tersebut.