Arus Balik Lebaran Idul Fitri 2022, One Way Akan Berlaku dari Semarang ke Jakarta 6-8 Mei

PIKIRAN RAKYAT - PT Jasa Marga (Persero) Tbk mendukung rekayasa lalu lintas satu arah atau one way yang diberlakukan untuk mendukung pelayanan arus balik Hari Raya Idul Fitri 1443 H.

Rekayasa lalu lintas one way akan berlaku pada 6-8 Mei 2022 sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Dirjen Perhubungan Darat, Kakorlantas Polri dan Dirjen Bina Marga tanggal 13 April 2022 tentang Pengaturan Lalu Lintas Jalan Selama Angkutan Lebaran 2022/1443 H.

Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga Dwimawan Heru meminta pengguna jalan dari arah Jakarta yang menuju Bandung dan Semarang untuk mengantisipasi one way dengan merencanakan rute perjalanan ke Semarang dan Bandung, melalui jalan non tol.