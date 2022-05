Orang Dekat Jokowi Dinilai Tak Berani Bicara Soal Ambisi Presiden, Rakyat Disebut Dijebak

PIKIRAN RAKYAT - Ambisi Presiden Joko Widodo dalam membangun ibu kota negara (IKN) di Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur disebut menjadi jebakan bagi rakyat dengan orang dekat Kepala Negara tersebut yang dinilai tak berani bicara.

Penilaian tersebut disampaikan pengamat politik, Rocky Gerung yang melihat kondisi keuangan negara dalam membangun IKN.

Pasalnya, bunga utang yang harus dibayarkan Indonesia sebesar Rp405,9 triliun.

Sementara itu, pada saat Indonesia memiliki utang yang cukup besar, Amerika Serikat (AS) mengumumlan kenaikan suku bunga menjadi 0,5 persen.

Keputusan tersebut disebutkan untuk mengatasi inflasi di AS yang mencapai 8,5 persen.

Kenaikan suku bunga dari Bank Sentral AS, The Federal Reserve (The Fed) disebutkan Rocky Gerung berdampak ke negara lain termasuk Indonesia.

"Negara lain sedang bersiap-siap menghadapinya. Amerika mungkin sudah bersiap-siap resesi, Jerman sudah resesu segala macam. Namun, ambisi Presiden ini yang tidak bisa kita pahami, darimana cara dia berpikir," kata Rocky Gerung dikutip Pikiran-Rakyat.com dari YouTube miliknya.