Suku Bunga Amerika Serikat Naik Tinggi, Tingkah Laku Jokowi Disebut Buat Bingung

PIKIRAN RAKYAT - Tingkah laku Presiden Joko Widodo (Jokowi) di tengah kenaikan suku bunga Amerika Serikat (AS) disebut menimbulkan kebingungan.

Bank Sentral AS, The Federal Reserve (The Fed) menaikkan suku bunga acuan 50 basis poin atau 0,5 persen yang diumumkan pada Rabu, 4 Mei 2022.

Kenaikan suku bunga tersebut disebutkan untuk mengatasi inflasi AS yang mencapai 8,5 persen.

Jumlah kenaikan suku bunga yang diumumkan AS merupakan yang tertinggi sejak Mei 2000.

Baca Juga: Aset Negara di Jakarta akan Dipakai untuk IKN, Pengamat: Istana Negara Jadi Panggung Dangdut?

Keputusan yang diambil AS tersebut berdampak ke negara-negara lain, termasuk Indonesia.

"Nah sekarang tentu semua orang tahu bahwa berdampak pada Indonesia. Indonesia mesti cari dolar yang mahal buat bayar utang, melakukan penyesuaian macam-macam termasuk suku bunga, dan terpaksa mengikuti dolar," kata pengamat politik, Rocky Gerung dikutip Pikiran-Rakyat.com dari YouTube miliknya.

Faktor internasional, terutama mengenai perekonomian disebutkan Rocky Gerung berdampak ke Indonesia.

Baca Juga: Mengenal Aplikasi Cek Bansos, Inovasi Kemensos untuk Bansos Tepat Sasaran