Jokowi Disebut Tiba-tiba Jadi Hebat di Internasional, Rocky Gerung: Presiden Dipermainkan

PIKIRAN RAKYAT - Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut dipermainkan oleh publik internasional terkiat profilnya.

Sikap yang ditunjukkan Jokowi terkait permasalahan politik global, khusunya dalam invasi Rusia ke Ukraina.

Jokowi berujar jika ia menghubungi Vladimir Putin dan meminta untuk menghentikan invasinya ke Ukraina.

Namun, pengamat politik, Rocky Gerung menyebutkan jika Jokowi kurang membaca langkah yang diambil berkaitan dengan profil internasionalnya.

"Jadi dalam profil politik internasional selalu ada ujian dua langkah. Langkah pertama adalah mengumpankan sambil membaca jawaban lawan. Nah ini enggek dihitung oleh penasehat-penasehat pak Jokowi," kata Rocky Gerung dikutip Pikiran-Rakyat.com dari YouTube miliknya.

Imbas tidak menghitung langkah tersebut, Jokowi dinilai dipermalukan oleh publik internasional yang menganggap tindakan Jokowi tidak ada poinnya.

"Jadi pak Jokowi akhirnya dipermainkan lagi dalam publik internasional itu. Karena tiba-tiba orang merasa kok jadi hebat betul profil internasionalnya. Ya itu too good to be true," ujar Rocky Gerung.