Luhut Pandjaitan Temui Presiden Bank Dunia: Kita Perlu Bersatu

PIKIRAN RAKYAT - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, menemui beberapa orang penting Amerika Serikat.

Usai bertemu dengan CEO Tesla, Inc. Elon Musk, Luhut Pandjaitan juga menemui beberapa orang penting di Amerika Serikat.

Dalam kunjungannya ke Amerika Serikat, Luhut Pandjaitan juga menemui Special Envoy for Climate John Kerry dan Secretary of Commerce Gina Raimondo, Secretary of Treasury Janet Yellen, US Trade Representative Katherine Tai, dan Presiden Bank Dunia David Malpass.

Dikatakan Menko Marves, saat bertemu dengan David Malpass, dia berdiskusi banyak tentang sinergi dalam menghadapi tantangan global.

Baca Juga: Pertempuran Helikopter Rusia di Donbas, Militer Ukraina Dibuat Tak Berdaya

Pria berusia 74 tahun tersebut bahkan mengungkapkan langkah yang mesti dilakukan dalam menghadapi tantangan global.

"Kami berdiskusi tentang bagaimana kita harus terus bersinergi menghadapi momentum baru percepatan tantangan global -dari pandemi, dampak dari perubahan iklim hingga konflik global- yang hanya bisa selesai jika seluruh negara punya tujuan yang sama, yaitu memperbaiki tatanan global masyarakat dunia," kata dia.

Menurut dia, tujuan sama saja tidaklah cukup dalam memperbaiki tatanan global masyarakat dunia.

Luhut Pandjaitan menuturkan, perlunya bersatu dalam menghadapinya.