Kelelahan Demokrasi Jadi Pintu TNI Lakukan Sesuatu, Burhanuddin Muhtadi: Trust Publik kepada TNI Paling Tinggi

PIKIRAN RAKYAT – Penulis dan Dosen di bidang ilmu politik, Burhanuddin Muhtadi mengomentari sekaligus menganalisis pergerakan demokrasi Indonesia saat ini.

Disebutkan Pengamat Politik Akbar Faisal, bahwa saat ini tengah terjadi kelelahan demokrasi di publik masyarakat Indonesia.

Mengambil dalil dari sana, Akbar Faisal menyebut bahwa kelelahan demokrasi dapat memungkinkan segala sesuatu bisa terjadi di dalam suatu Pemerintahan.

Dengan adanya kelelahan demokrasi, Akbar Faisal menyebut bahwa hal ini bisa mengundang kemarahan banyak pihak yang bisa saja bertentangan dengan demokrasi itu sendiri.

Kelelahan demokrasi bisa menjadi pintu setidaknya bagi sebuah Lembaga negara Bernama Tentara Negara Indonesia (TNI) untuk melakukan sesuatu, sebut Akbar Faizal yang dikutip dirinya dari Salim Said.

Mendengar hal itu, Burhanuddin Muhtadi dengan cepat setuju, karena menurutnya memang saat ini kepercayaan yang paling tinggi oleh publik terhadap suatu Lembaga terletak di TNI.

“Saya punya paper terbaru, terkait mengapa trust kepada TNI terutama dalam beberapa tahun terakhir itu paling tinggi dibandingkan institusi yang lain. Jadi argument Salim Said tadi ada dasarnya, dan kalau kita lihat trust atau tingkat kepercayaan pada TNI di awal reformasi itu jatuh, tetapi dalam waktu singkat, TNI muncul sebagai the most trusted institution di Indonesia,” ujar Burhanuddin Muhtadi, sebagaimana dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Akbar Faizal Uncensored.

