Situasi Terkini di Tol Cipularang, Polisi Sebut Kendaraan Sudah Bisa Melintas

PIKIRAN RAKYAT - Viral di media sosial video yang menampilkan warga memblokir tol Cipularang pada Jumat, 29 April 2022. Aksi itu dilakukan warga lantaran kesal kendaraan menuju Jakarta tidak bergerak sejak dini hari.

Dhea, salah satu warga yang ada di lokasi kejadian, melaporkan para pengendara dari arah Bandung terjebak macet selama 6 jam sejak pukul 2.00 WIB.

"Dari jam 2.00 ngestuck di Cipularang km 70, enggak gerak sampai jam 8 pagi. Akhirnya warga geram karena nggak diperhatikan jadinya inisiasi buat blokir jalan yang ke arah Bandung," kata Dhea saat dihubungi Pikiran-rakyat.com, Jumat, 29 April 2022.

Dhea mengatakan, warga memprotes pemberlakuan one way (satu arah) yang seharusnya hanya diberlakukan pukul 24.00, tapi pada pelaksanannya ternyata sampai pagi.

"Karena, kan, harusnya one way cuma sampai jam 24 ternyata sampai pagi tetep one way. Jadi kena blokir," katanya.

Dhea mengatakan polisi yang ada di sekitar lokasi tidak mengacuhkan protes warga.

"Makanya protes karena benar-benar gak di-notice (dihiraukan) sama sekali sama Polantas," katanya.

Kepala Korlantas Polri Irjen Pol Firman Shantyabudi angkat bicara mengenai hal tersebut. Dia memastikan kendaraan sudah bisa melintasi tol Cipularang lagi.