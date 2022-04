Warga Blokir Tol Cipularang, Jengkel Kendaraan Tak Bergerak Sejak Dini Hari

PIKIRAN RAKYAT - Warga yang tinggal di sekitar Tol Cipularang memblokir jalan tol pada hari ini, Jumat, 29 April 2022. Aksi itu digelar lantaran mereka kesal kendaraan menuju Jakarta tidak bergerak sejak dini hari tadi.

Aksi blokir jalan tol tersebut direkam oleh salah satu pengguna jalan. Dalam video yang diunggah akun Twitter @demiramaramara, terlihat warga tumpah ruah ke tengah jalan tol.

Hingga pukul 13.01 WIB, video yang dibagikannya pada pagi tadi pun telah dilihat sebanyak 19 ribu kali dan mendapat tanggapan dari para netizen lain.

"Cipularang macet dari jam 1 pagi gak gerak ke arah Jakarta, akhirnya warga protes sampe menutup jalan ke arah Bandung," sebut akun @demiramaramara pada Jumat 29 April 2022.

Sementara itu, salah satu warga bernama Dhea mengatakan, para pengendara dari arah Bandung terjebak dan macet parah selama hampir 6 jam sejak pukul 2.00 dini hari WIB.

"Dari jam 2.00 ngestuck di Cipularang km 70 nggak gerak sampai jam 8 pagi. Akhirnya warga geram karena nggak diperhatikan jadinya inisiasi buat blokir jalan yang ke arah Bandung," kata Dhea kepada Pikiran-rakyat.com pada 29 April 2022.

Menurut Dhea, warga geram lantaran pemberlakuan one way (satu arah) di tol Cipularang tidak sesuai dengan jadwal.

"Karena kan harusnya one way cuma sampai jam 24.00 ternyata sampai pagi tetep one way. Jadi kena blokir," katanya.