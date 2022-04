Warga Geram hingga Blokir Jalan di Tol Cipularang, Protes Pemberlakuan One Way

PIKIRAN RAKYAT - Sejumlah warga geram dan melakukan protes dengan memblokir jalan di Tol Cipularang arah Bandung pagi hari ini, Jumat, 29 April 2022.

Dhea, warga yang berada di lokasi pemblokiran jalan mengungkapkan para pengendara dari arah Bandung terjebak dan macet parah selama sekira 6 jam sejak pukul 02.00 WIB.

"Dari jam 02.00 ngestuck di Cipularang km 70 nggak gerak sampai jam 8 pagi. Akhirnya warga geram karena nggak diperhatikan jadinya inisiasi buat blokir jalan yang ke arah Bandung," kata Dhea saat dihubungi Pikiran-rakyat.com.

Ditanya soal pemicu kegeraman warga, Dhea mengatakan pemberlakuan one way (satu arah) seharusnya hanya pukul 24.00 tapi ternyata sampai pagi.

Baca Juga: Situasi Mariupol Seperti Kiamat, Sekjen PBB Bersumpah Akan Lakukan Apa pun untuk Evakuasi Warga Sipil

"Karena kan harusnya one way cuma sampai jam 24 ternyata sampai pagi tetep one way. Jadi kena blokir," katanya.

Dhea juga mengaku protes dilakukan karena pihak polisi lalu lintas tidak memberikan tanggapan.

"Makanya protes krn bener2 ga di notis sama sekali sm polantas," katanya.

Dalam video yang dibagikan Dhea di Twitter, terlihat warga menutup satu jalur penuh. Akibatnya, arus lalu lintas dari arah Jakarta berhenti total.

Baca Juga: Klarifikasi Selebgram Banjarmasin Usai Tabrak Kakek-kakek hingga Meninggal, Netizen Banyak yang Salah Paham?