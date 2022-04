H-3 Lebaran 2022, Kemacetan Panjang Terjadi di Tol Jakarta-Cikampek

PIKIRAN RAKYAT - Volume kendaraan di tol Jakarta-Cikampek, tepatnya di kawasan Cikarang Barat KM 37, terus mengalami peningkatan pada Jumat, 29 April 2022 atau H-3 Lebaran 2022.

Antrean kendaraan didominasi mobil pribadi serta beberapa bus dan truk. Berdasarkan pantauan CCTV NTMC Polri, penumpukan kendaraan sudah terlihat sejak pagi hari.

"CCTV NTMC Polri pada Jumat (29 April 2022) pagi pukul 6.00 WIB di KM 37 Cikarang Barat, terpantau volume kendaraan ramai," ujar NTMC Polri, dikutip Pikiran-rakyat.com dari PMJ News.

Volume kendaraan di kawasan Karawang Barat KM 47 - GT Kalikangkung KM 414 juga mengalami peningkatan pada hari ini.

Untuk mengantisipasi kemacetan panjang di Karawang Barat KM 47 - GT Kalikangkung KM 414, polisi akan memberlakukan skema satu arah (one way) dan ganjil genap. Jalur one way diperuntukkan khusus bagi kendaraan kecil dari arah Semarang.

Sementara itu, Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri memperpanjang pemberlakuan one way dari KM 47 sampai KM 414 di Tol Cikampek-Kalikangkung. Aturan one way ini berlaku hingga batas waktu yang tidak ditentukan.

"Berdasarkan kondisi di lapangan pada dini hari ini sampai dengan pukul 2.00 WIB, masih didapatkan besarnya arus kendaraan dari jalan tol Jakarta menuju ke arah timur," kata Kepala Bagian Operasi Korlantas Polri Kombes Pol Eddy Djunaedi dikutip Pikiran-rakyat.com dari Antara, Jumat 29 April 2022.

Terkait aturan tersebut, Eddy meminta maaf kepada masyarakat khususnya pengguna jalan yang mengarah ke Jakarta. Dia mengajak masyarakat untuk tetap patuh terhadap aturan dan tertib berlalu lintas terlebih pada saat mudik Lebaran 2022.

