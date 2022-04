Link CCTV Online Jalan Tol, Bisa Pantau Titik Macet Mudik Lebaran 2022

PIKIRAN RAKYAT - Hari Raya Idul Fitri sudah semakin dekat. Seluruh masyarakat Indonesia, terutama umat islam akan menjalankan tradisinya untuk mudik atau pulang ke kampung halamannya.

Hal tersebut sudah dipastikan usai Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pada awal Ramadhan 1443 H bahwa masyarakat diperbolehkan mudik dan libur bersama untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri.

Sudah 2 tahun berturut-turut masyarakat sempat dilarang mudik karena saat itu penyebaran kasus Covid-19 masih terbilang tinggi.

Menimbang saat ini pandemi Covid-19 belum sepenuhnya berakhir, masyarakat diminta tetap menjalankan protokol kesehatan secara disiplin, terutama memakai masker dan segera melengkapi vaksinasi dosis ketiga atau booster.

Pada umumnya, mudik dilakukan dengan menggunakan berbagai alat transportasi mulai dari pesawat, kapal, kereta api, bus, hingga kendaraan pribadi.

Presiden Jokowi memahami masyarakat yang sudah rindu untuk mudik. Maka dari itu, aparat TNI, Polri dan instansi terkait diperintahkan untuk ikut mengamankan perjalanan mudik mereka dengan aman, nyaman, dan selamat sampai tujuan.

