Buntut Video Viral Menari sambil Telanjang Diduga di Bali, Turis Asing Beri Klarifikasi

PIKIRAN RAKYAT - Belum lama ini viral video reels Instagram yang menampilkan seorang warga negara asing menari tanpa busana di lokasi yang kabarnya dekat puncak Gunung Batur, Bali.

Video tersebut menuai kecaman lantaran sang turis diduga mengolok-olok suatu budaya melalui aksi tak senonoh di muka publik.

Bersamaan dengan banjir hujatan yang memenuhi kolom komentar di Instagram pribadinya, pemilik akun sekaligus turis yang bersangkutan memberi klarifikasi.

Dia menjelaskan bila tariannya di atas gunung tak bermaksud untuk menjelek-jelekkan salah satu adat.

"I recently posted a video of my self expressing myself on the mountain. And why am i makin this video is to share with you my intention is not to disrespect the Maori cultures (baru-baru ini saya mengunggah video saya sedang mengekspresikan diri saya di atas gunung. Dan kenapa saya membuat video ini hanyalah untuk membagikan bahwa niat saya tidak untuk menyinggung budaya Maori)," katanya.

Lebih lanjut, aksi tersebut dia lakukan sebagai bentuk ekspresi diri dalam menikmati alunan musik yang mengalir di telinganya.

"My intention is simply to enjoy sound, expression, and movement, and freedom from my whole being (sederhananya, saya hanya ingin menikmati suara, ekspresi, dan gerakan, serta kebebasan saya)," ujar dia.

