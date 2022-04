Saur On The Road Jadi Modus, 60 Remaja Diringkus Polisi di Bekasi

PIKIRAN RAKYAT – Kembali terjadi, Saur on The Road (SOTR) dimanfaatkan sejumlah remaja sebagai sarana untuk melanggar peraturan lalu lintas.

Akibatnya sebanyak 60 oknum remaja telah diamankan jajaran Polres Metro Bekasi Kota.

Lantaran dalam aksinya, kelompok remaja tersebut melakukan pelanggaran lalu lintas secara massal. Namun di dalam judulnya, mereka menyemarakan aksinya sebagai Saur On The Road.

Pengumuman resmi telah dikeluarkan Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Pol Hengki yang dalam pernyataannya telaah meringkus dan mengamankan puluhan remaja tersebut yang melakukan aksi di jalan Cipendawa, Kota Bekasi pada Sabtu 23 April 2022 dini hari kemarin.

Adapun secara rincinya, terdapat 51 pria dan 5 orang Wanita yang didapati dalam rombongan tersebut.

"Mereka mengemas ini seolah-olah mereka melakukan sahur on the Road, tapi kenyataannya Mereka tidak sama sekali melakukan Sahur on the road, tapi melanggar ketertiban lalu lintas," ungkap Hengki saat dikonfirmasi, Minggu 24 April 2022, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari PMJ News.

Tidak berhenti di sana, Hengki menyebut bahwa pengamanan ini dilakukan polisi untuk mencegah adanya Tindakan anarkis seperti tawuran.

