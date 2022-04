Viral Turis Telanjang Saat Menari di Gunung Batur Bali, Amarah Publik Memuncak

PIKIRAN RAKYAT - Viral aksi turis asing menari bebas tanpa sehelai pun busana di tubuhnya.

Warga negara asing itu diduga menari saat berada di sekitar puncak Utara Gunung Batur, Bali beberapa waktu lalu.

Aksi melenggak-lenggok tanpa busana ini kemudian dia abadikan melalui unggahan reel di akun Instagram pribadinya.

Dari tangkapan layar yang beredar, turis tersebut membagikan video bugilnya di akun Instagram @mind_body_healer.

Namun saat berita ini dimuat, sang kreator telah menghapus konten tak senonoh yang menyulut amarah publik.

Kendati demikian aksinya kadung disaksikan oleh banyak pasang mata.

Tak sedikit yang mengecam sang bule lantaran diduga menghina suatu budaya.

"Well you ain’t here to do haka that’s for sure. Leave that up to us," ujar pemilik akun @dkexxxx.