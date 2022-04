Harta Karun 2 Miliar Ton Emas-Tembaga Ditemukan Terkandung di NTB

PIKIRAN RAKYAT - PT Sumbawa Timur Mining (STM) mengumumkan bahwa pihaknya telah menemukan potensi sumber daya tembaga dan emas Onto di Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Penemuan ini diprakirakan memiliki total potensi sumber daya mineral tertunjuk sebesar 1,1 miliar ton tembaga dan emas. Sedangkan potensi sumber daya mineral tereka sebesar 1 miliar ton tembaga dan emas.

Jika ditotalkan, sumber daya mineral ini memiliki potensi lebih dari 2 miliar ton. Jumlah tersebut lebih tinggi dari temuan pada Desember 2019.

Adapun penemuan potensi sumber daya mineral per Desember 2021 ini telah diumumkan oleh PT STM pada Kamis, 21 April 2022 kemarin.

Baca Juga: Modus Servis AC, Perampok Gasak Emas dan Berlian Belasan Juta Rupiah di Jatinegara Jakarta

Baca Juga: Barcelona Kehilangan Kesempatan Emas, Xavi Hernandes Anggap Jadi Hari Buruk

Untuk diketahui, PT STM sempat mengumumkan bahwa total potensi sumber daya tembaga-emas Onto mencapai 1,72 miliar ton pada Desember 2019 lalu.

Dengan demikian, perkiraan potensi sumber daya mineral Onto per Desember 2021 meningkatkan sebesar 0,4 miliar ton atau sekitar 20 persen dibandingkan dengan per Desember 2019.

"Perkiraan potensi sumber daya mineral terbaru ini memperkuat keyakinan kami bahwa sumber daya mineral Onto memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi sebuah operasi pertambangan tembaga kelas dunia," ujar Presiden Direktur PT Sumbawa Timur Mining (STM) Bede Evans dalam siaran pers, Kamis, 21 April 2022.

"Perkiraan terbaru ini juga telah memberikan optimisme bagi para pemegang saham STM dan seluruh tim STM, namun dengan tetap menerapkan kehati-hatian sejalan dengan perkembangan Proyek Hu'u untuk memasuki tahapan pengembangan proyek lebih lanjut," tuturnya.