Indrasari Wisnu Wardhana Jadi Tersangka Mafia Minyak Goreng, Kejagung Beberkan Pasal yang akan Menjeratnya

PIKIRAN RAKYAT – Kejaksaan menetapkan Jenderal Perdagangan Luar negeri (Dirjen Perdaglu) Kemendag Indrasari Wisnu Wardhana (IWW) sebagai tersangka mafia minyak goreng.

Indrasari Wisnu Wardhana menjadi tersangka dugaan maling uang rakyat pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya yang disinyalir menyebabkan kelangkaan minyak goreng.

Dalam mafia minyak goreng, Indrasari Wisnu Wardhana tidak sendirian, ia ditemani oleh tiga tersangka lainnya.

Tersangka mafia minyak goreng lainnya diantaranya berinisial MPT selaku Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, SMA selaku Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Grup, dan PT selaku General Manajer PT Musim Mas.

Berkaitan dengan penangkapan mafia minyak goreng Indrasari Wisnu Wardhana, Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Jampidsus Kejagung), Supardi membeberkan pasal yang akan menjerat tersangka.

Menurut Supardi, Indra Wisnu Wardhana melanggar ketentuan yang dibuatnya sendiri yakni ketentuan pada Bab 2 huruf a angka 1 huruf b jo bab 2 huruf c angka 4 huruf c Peraturan Direktorat jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor 02 DAGLU per 1 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kebijakan dan Pengaturan Ekspor CPO.

Menurut Supardi tersangka Indrasari akan dijerat Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

