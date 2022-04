Amien Rais Beri Pesan Menohok untuk Jokowi dan Luhut Binsar

PIKIRAN RAKYAT - Mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Amien Rais memberi 6 rekomendasi pesan soal kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan peran Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Hal tersebut disampaikan pada Acara Tasyakuran Milad ke-1 Partai Ummat di Tebet Jakarta Selatan pada Minggu, 17 April 2022.

Amien Rais menilai keadaan dan tugas yang harus diselesaikan oleh Jokowi sangat berat, sehingga dia berharap Jokowi bisa segera memperbaiki keadaan sebelum terpilih Presiden baru nanti.

Sehingga ia merasa perlu memberi rekomendasi untuk rezim ini agar kedepan bangsa Indonesia mengalami perubahan yang lebih baik.

Baca Juga: Link Live Streaming Liverpool vs Man United, Nonton Siaran Langsung Big Match Liga Inggris

Berikut adalah 6 rekomendasi Amien Rais untuk Presiden Jokowi dan Luhut Binsar Pandjaitan.

Rekomendasi dari Amien Rais yang pertama langsung secara frontal meminta Luhut Binsar untuk mundur dari jabatannya.

"Pertama, seyogyanya Pak Luhut segera mengundurkan diri. Sebagian besar masyarakat sipil, saya yakin sudah tidak percaya lagi pada Pak Luhut. Please, resign, the sooner, the better." ucap Amien Rais dikutip PikiranRakyat.com dari kanal YouTube Amien Rais Official, Selasa 19 April 2022.

Baca Juga: Link Live Streaming TVRI Inter Milan vs AC Milan, Siaran Langsung Coppa Italia