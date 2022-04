Amien Rais Desak Luhut Pandjaitan Segera Mundur, Jokowi Diberi Peringatan

PIKIRAN RAKYAT - Ketua Majelis Syuro Partai Ummat Amien Rais menyerukan agar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan segera mengundurkan diri dari jabatannya.

Hal itu disampaikan Amien Rais saat menghadiri acara Milad Setahun Partai Ummat di DPP Partai Ummat, Minggu, 17 April 2022.

Amien Rais menilai, Luhut Pandjaitan sepantasnya mengundurkan diri sebagai Menteri lantaran banyak masyarakat Indonesia yang sudah tidak percaya lagi kepadanya.

"Seyogyanya Pak Luhut segera mengundurkan diri. Sebagian besar masyarakat sipil, saya yakin sudah tidak percaya lagi pada Pak Luhut. Please, resign, the sooner, the better," ujar Amien Rais.

Amien Rais berpendapat, banyak sebab yang membuat masyarakat tidak percaya lagi terhadap Luhut Pandjaitan.

Satu di antaranya adalah klaim Luhut mengenai big data bahwa ada 110 juta orang yang mendukung penundaan Pemilu 2024.

Lebih lanjut, Amien Rais mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar berani mengambil keputusan mencopot Luhut Pandjaitan dari jabatannya apabila dia tetap tidak mau mundur dari posisinya sebagai Menteri.

"Kalau Luhut nekat dan sudah terjebak dengan narsistik megalomania yang diidapnya, Pak Jokowi seyogyanya memecat dia. Luhut bukan lagi aset bangsa, tapi telah menjadi liability (beban), menjadi national burden atau beban nasional," ujarnya dikutip Pikiran-rakyat.com dari kanal Youtube Amien Rais Official pada 18 April 2022.