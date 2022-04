SBY Tegaskan Hanya Ada Satu Matahari dalam Partai Demokrat: Dipimpin AHY

PIKIRAN RAKYAT - Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegaskan hanya ada satu matahari dalam Partai Demokrat (PD). SBY menyebut Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memimpin Partai Demokrat.

Hal itu disampaikan mantan Presiden RI itu di Acara Malam Silaturahmi dan Kontemplasi di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Minggu, 17 April 2022.

"Saat ini dalam perjuangan politik Demokrat yang memimpin adalah Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono. Ingat, hanya ada satu matahari dalam Partai Demokrat," kata SBY, dikutip dari Antara.

SBY menilai berdasarkan pengamatannya, apa yang dilaksanakan para pemimpin dan kader Partai Demokrat sudah berada di arah dan jalur yang benar.

Baca Juga: Ukraina Tak Bisa Mengelak, Tumpukan Dokumen Sabotase Ditemukan di RS hingga Sekolah di Kherson

"Sudah on the right track. Oke, lanjutkan dan sukseskan," ujar dia.

SBY juga mengingatkan seluruh kader Demokrat untuk melaksanakan kegiatan perpolitikan sesuai dengan standar moral dan etika yang berlaku.

"Tetap ada moral dan etikanya, ada kepatutannya. Sebaiknya, batas kepatutan itu tidak diterobos dan diterjang," ucapnya.

SBY menegaskan meskipun harus sesuai dengan moral dan etika, bukan berarti para kader harus pasrah dan mengalah di tengah persaingan.

"Gunakan segala semangat dan keberanian para kader. Gunakan segala siasat dan pengalaman yang para kader miliki," kata dia.