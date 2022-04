Dulu Jokowi Janjikan Hanya 20 Persen, Kini APBN Jadi Tulang Punggung Pembangunan IKN

PIKIRAN RAKYAT - Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya pernah berjanji bahwa APBN hanya akan digunakan sebanyak 20 persen, yakni Rp27-30 triliun untuk keperluan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru Nusantara.

Jokowi menyatakan sisa pembangunan IKN, yakni 80 persennya lagi diupayakan melalui kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha serta swasta.

Bahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah hanya mencadangkan anggaran sebesar Rp27-30 triliun dari APBN untuk keperluan pembangunan IKN.

"APBN tahun depan sudah dicadangkan untuk belanja pembangunan ibu kota negara baru, yaitu antara Rp27-30 triliun," katanya.

Namun, pengamat infrastruktur dari The Housing and Urban Development (The Hud) Institute, Yayat Supriatna menilai anggaran APBN justru akan menjadi tulang punggung utama pembangunan IKN untuk tahun 2024.

"Anggaran APBN adalah tulang punggung utama IKN untuk tahun 2024," kata Yayat, dikutip dari Antara.

Hal ini dikarekan kekuatan APBN akan menarik mintan dan perhatian dari para investor luar dan dalam negeri.

