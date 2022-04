Dana APBN Dinilai Jadi Tulang Punggung Utama Pembangunan IKN Nusantara

PIKIRAN RAKYAT - Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dinilai merupakan tulang punggung utama pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) Nusantara untuk tahun 2024.

Penilaian itu disampaikan oleh pengamat infrastruktur dari The Housing and Urban Development (The HUD) Institute, Yayat Supriatna.

"Anggaran APBN adalah tulang punggung utama IKN untuk tahun 2024," kata Yayat Supriatna.

Yayat Supriatna berpandangan bahwa saat ini untuk percepatan hingga tahun 2024, sebagian besar akan fokus pada dana APBN.

Baca Juga: Polisi Ledakkan Petasan, Dentumannya Rusak 35 Rumah di Madura

Selain itu, menurut dia, pekerjaan yang kini paling banyak adalah tugas dari Kementerian PUPR terkait dengan infrastruktur jalan, pembangunan konstruksi utilitas air, dan lain sebagainya.

Dia juga menilai kekuatan dari APBN menjadi cikal bakal IKN dapat menarik perhatian serta minta dari para investor, baik luar negeri maupun dalam negeri.

"Dengan standar infrastruktur yang berkualitas serta dengan pelayanan yang bagus maka investor akan tertarik untuk berinvestasi di IKN," ujarnya.

Diketahui sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa pemerintah telah mencadangkan anggaran senilai Rp27 hingga Rp30 triliun dalam APBN 2023 untuk pembangunan IKN Nusantara.