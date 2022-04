Bocorkan Tanggal Puncak Arus Mudik Lebaran, Jasa Marga Prediksi Jumlah Kendaraan Meningkat

PIKIRAN RAKYAT – Jelang mudik Lebaran 2022 beberapa upaya telah dipersiapkan oleh Polri. Kebijakan pemerintah memberi lampu hijau mudik Lebaran 2022 disambut antusias tinggi bagi masyarakat.



Dalam sebuah pernyataan Kakorlantas Polri Irjen Pol Firman Santyabudi, sejumlah 144 ribu personel gabungan telah siap diterjunkan untuk pengamanan arus mudik Hari Raya Idul Fitri tahun ini.



Selain mengamankan, aparat gabungan juga akan mengatur dan mengelola kebijakan rekayasa lalu lintas yang sudah dibuat Polri.



Firman Santyabudi mengatakan, beberapa personel akan disebar luaskan di sejumlah titik strategis di jalur mudik selama masa liburan Hari Raya Idul Fitri 1443 H.

Firman berharap, semua aparat gabungan mampu memberikan kontribusi yang memadai dalam menjaga keselamatan bersama dalam berlalu lintas.

Berkaitan dengan rekayasa lalu lintas, Firman memastikan akan menerapkan one way (satu jalur) dan ganjil-genap. Rekayasa lalu lintas ini dilakukan agar menjaga V-ratio kendaraan mendekati angka-nol dan supaya perjalanan mudik tetap lancar.



“Kita coba intervensi dengan one way baru ketemu (V-ratio) 0,8. Itu masih lambat,” ucap Firman Santyabudi, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari PMJ News.



Firman melanjutkan, untuk penerapan ganjil genap akan menjadi 0,4 atau 0,6. Kendati demikian, data tersebut selalu diperbarui, sehingga semakin kecil angkanya akan semakin lancar perjalanan mudik.



Sementara itu, pihak Jasa Marga telah memprediksi arus mudik pada Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah kali ini akan melampaui masa mudik sebelum pandemi Covid-19.

PT Jasa Marga (Persero) Tbk memprediksi jumlah kendaraan keluar wilayah Jabodetabek pada H-7 hingga H+7 Hari Raya Idul Fitri atau dengan periode 25 April hingga 10 Mei 2022.



Dikutip oleh Pikiran-Rakyat.com dari laman Jasa Marga, diperkirakan jumlah kendaraan yang keluar wilayah Jabodetabek sebanyak 2,54 juta kendaraan. Hal ini membuktikan bahwa jumlah kendaraan akan naik sebanyak 10,8 persen dari periode normal per November 2021.



Berdasarkan data Jasa Marga, prediksi puncak arus mudik akan jatuh pada Jumat, 29 April 2022, sedangkan untuk prediksi jumlah kendaraan masuk wilayah Jabodetabek pada periode yang sama adalah sebanyak 2,57 juta kendaraan.



Jasa Marga turut memprediksi bahwa puncak arus balik mudik Lebaran akan jatuh pada Minggu, 8 Mei 2022.



hal ini diprediksi berdasarkan dari angka kumulatif arus lalu lintas dari empat Gerbang Tol (GT) Utama, yaitu GT Cikampek Utama dan GT Kalihurip Utama (Arah Trans Jawa dan Bandung), GT Ciawi (arah Puncak), dan GT Cikupa (arah Merak).



Sementara itu, upaya untuk optimasi kapasitas di Gerbang Tol, Jasa Marga turut menyiagakan gardu temporer di Km 149 Gedebage Jalan Tol Padaleunyi untuk antisipasi di GT Cileunyi.

Kemudian untuk Gerbang Tol lainnya, Jasa Marga akan mengoptimalkan gardu Oblique Approach Booth (OAB) atau gardu miring dan menambahkan mobile reader. Selain itu, Jasa Marga juga akan mengatur distribusi kendaraan di Gerbang Tol utama dan akses masuk.



Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga Dwimawan Heru mengungkapkan bahwa mayoritas pemudik akan menuju wilayah Timur melalui Jalan Tol Trans Jawa, sehingga hal ini harus diantisipasi oleh masyarakat untuk mempersiapkan perjalanan.



“Khususnya mengatur waktu dan rute dengan menghindari perjalanan di puncak arus mudik pada tanggal 29 April 2022 dan puncak arus balik pada tanggal 8 Mei 2022,” ucap Dwimawan Heru.



Berdasarkan hal tersebut, Heru menghimbau kepada seluruh pemudik untuk menghindari perjalanan pada saat arus puncak mudik dan arus puncak baik.***