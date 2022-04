Jokowi Diprediksi Bisa Benar-benar Turun dalam 2 Minggu, Prabowo Dianggap Paling Mungkin Lanjutkan Kekuasaan

PIKIRAN RAKYAT - Presiden Jokowi disebut bisa dilengserkan dalam beberapa minggu ke depan.

Prediksi itu muncul setelah masyarakat terlihat mulai menyoroti bagaimana Pemerintahan Jokowi beberapa waktu ini.

"Banyak percakapan yang mulai mengarah pada semacam to be or not to be, kalau dia nggak turun sekarang justru kita akan hancur," ucap Rocky Gerung, Minggu, 10 April 2022.

"Itu poin bagus, karena orang marah maka orang anggap 'oke ini turun dulu deh Jokowi', tetapi refleksnya musti ada tuh," ujarnya menambahkan.

Akademisi itu pun mengatakan bahwa Jokowi bukan tidak mungkin bisa benar-benar diturunkan.

"Sebab dalam dua minggu ini bisa betul-betul Presiden Jokowi diturunkan, lalu kita berpikir kita belum sempat mengkonsolidasi institusi penggantinya," kata Rocky Gerung.

"Kalau idenya tetep kita tahu, siapa yang mesti memimpin dengan ide apa? Jadi kita mesti lihat misalnya komposisi triumvirat ini bagaimana, apa permanen nanti," tuturnya menambahkan.

