Kemensos Siap Salurkan BLT Minyak Goreng Rp300.000 ke 20,5 Juta Penerima

PIKIRAN RAKYAT - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Sosial (Kemensos) Harry Hikmat memastikan validitas 20,5 juta data penerima BLT Minyak Goreng yang bersumber dari DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).

Harry Hikmat menyebut untuk meningkatkan kualitas data penerima bantuan sosial, Kemensos melakukan validasi dan verikasi DTKS setiap bulan.

DTKS yang dimiliki Kemensos kata dia juga sudah padan dengan data kependudukan. Bahkan sudah berbasis by name by adrees.

Hal itu disampaikan Harry Hikmat dalam Media Briefing mewakili Menteri Sosial Tri Rismaharini alias Risma secara virtual, Jumat 8 April 2022.

"DTKS ini juga terus menerus kita tingkatkan. Validitas dan reabilitas ketepatan sasaran untuk memastikan penerima bansos yang bersumber dari DTKS terus menerus dilakukan," katanya.

Lebih lanjut, Harry menjelaskan kementeriannya juga melakukan validasi data dengan menggunakan metode geotagging.

Selain itu, data tersebut juga telah dilengkapi dengan foto-foto kondisi rumah para penerima manfaat.

Karena itu, ketika BLT Minyak Goreng menggunakan data BPNT dan PKH maka dapat dipastikan penyaluran bantuan akan tepat sasaran.