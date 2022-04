Siap-siap, Biaya Top Up e-Money Bakal kena PPN 11 Persen

Pengunjung sebuah cafe sedang bertransaksi menggunakan kartu BNI TapCash di Jakarta, Jumat 20 November 2020. Untuk turut memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19, pemerintah mengimbau masyarakat untuk menggunakan metode pembayaran cashless. Selama pandemi Covid-19, transaksi top up BNI TapCash telah mencapai 3,5 juta transaksi atau tumbuh 19,7 % secara year on year per Oktober 2020. /Dok. BNI