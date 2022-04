Harga Pertamax Naik, Ahli Tarot Bongkar Jadi Salah Satu Strategi Langkah Politik Pemerintah Pada Oposisi

PIKIRAN RAKYAT - PT Pertamina (Persero) menetapkan kenaikan harga jual bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax mulai 1 April 2022 lalu.

Harga Pertamax ditetapkan harga jualnya menjadi Rp12.500 per liter mulai 1 April 2022. Ketetapan tersebut pastinya menjadi sorotan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Pertamina menjelaskan bahwa hal itu disebabkan oleh krisis geopolitik yang terus berkembang yang berdampak pada harga minyak dunia.

Akibatnya harga minyak dunia pun melambung tinggi di atas US$ 100 per barel. Lalu Indonesia pun menyesuaikan harga pada BBM Non Subsidi salah satunya Pertamax.

Ahli tarot, Denny Darko, mencoba untuk membongkar sesuatu dibalik terjadinya harga Pertamax di Indonesia pun mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan.

"Orang-orang di sini agak pesimis dengan Pertamina yang merespons dengan cepat kenaikan harga minyak dunia. Tapi tidak merespons ketika penurunan harga," ucap Denny Darko.

Invasi Rusia kepada Ukraina menjadi hal awal yang memicu kenaikan harga Pertamax tersebut. Sehingga harapannya konflik kedua negara itu segera mereda agar bisa terjadi penurunan harga BBM di Indonesia.

