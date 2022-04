Nadiem Makarim Ngotot Bahasa Indonesia Jadi Bahasa ASEAN: Sudah Selayaknya

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek), Nadiem Makarim dalam acara kick off G20 on Education and Culture. Ia menyebutkan kementeriannya siap untuk memperjuangkan empat agenda di bidang pendidikan pada Indonesia G-20. /Dok. Kemendikbud Ristek.