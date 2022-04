Viral Video Bocah Bersuara Merdu Nyanyi Lagu Easy On Me, Netizen: Merinding Sumpah Dengernya

PIKIRAN RAKYAT – Video seorang bocah perempuan menyanyikan lagu berjudul Easy On Me yang dipopulerkan oleh Adele, mendadak viral.

Video yang diunggah oleh pemilik akun TikTok, @ptmichat_01 pada Kamis, 31 Maret 2022, menjadi sorotan netizen karena menampilkan seorang bocah yang bersuara merdu.

Terlihat dalam video tersebut, bocah yang belum diketahui namanya itu menyanyikan lagu Easy On Me dengan sangat merdu.

Lagu Easy On Me yang dipopulerkan oleh Adele, dirilis pada tahun 2021 lalu. Lagu tersebut memang populer diberbagai kalangan masyarakat Indonesia.

Pada unggahan video tersebut, bocah berbaju pink menyanyikan lagu Easy On Me pada bagian lirik “This silence. Baby, let me in. Go easy on me, baby. I was still a child,”.

Anak tersebut terlihat masih polos dengan mengenakan baju berwarna pink bermotif love, ia bernyanyi tanpa ragu di dalam sebuah ruangan.

Terlihat senyum yang manis dan cantik ketika ia sedang bernyanyi sambil bergerak mengekspresikan isi lagunya.

Suaranya yang merdu dan melengking, bikin kagum setiap kali orang yang mendengarkannya.