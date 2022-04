Kenaikan Harga Pertamax Dinilai Sudah Tepat, Pengamat Singgung Soal Beban Pertamina

PIKIRAN RAKYAT - Mulai 1 April 2022, harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamax mengalami kenaikan.

Harga Pertamax yang tadinya Rp9.000 per liter kini naik menjadi Rp12.500 per liter, bahkan di beberapa daerah di Indonesia harganya mencapai Rp13.000 per liter.

Meski kebijakan itu ditolak sejumlah pihak, namun pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi menilai keputusan menaikkan harga Pertamax sudah tepat.

Fahmy menyampaikan bahwa apabila keputusan menaikkan Pertamax tidak diambil maka Pertamina akan menanggung beban yang sangat berat.

"Harga Pertamax harus dinaikkan mengingat harga minyak dunia sudah mencapai 130 dolar AS per barel. Jika tidak dinaikkan beban Pertamina semakin berat, penaikkan harga Pertamax pada 1 April sudah tepat," katanya pada Jumat, 1 April 2022 seperti dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara.

Menurut Fahmy, penetapan harga Pertamax seharusnya ditentukan oleh mekanisme pasar. Oleh sebab itu, dia menilai harga yang ideal adalah sesuai dengan harga keekonomian.

Harga keekonomian atau batas atas harga Pertamax akan lebih tinggi dari Rp14.526 per liter, bahkan mencapai Rp16.000 per liter. Harga ini berdasarkan kalkulasi yang dilakukan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Dia menerangkan harga minyak mentah pada Maret 2022 mengalami kenaikan yang sangat tinggi apabila dibandingkan dengan bulan sebelumnya, sehingga kenaikan pun terjadi pada harga keekonomian Pertamax.