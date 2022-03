Kritisi Megawati yang Beri Saran Soal Rebusan di Tengah Langkanya Minyak Goreng, Rocky Gerung: Cepet Rusak

Potret Megawati Soekarnoputri. Kemenag : Kapasitas Tempat Ibadah yang PPKM Level 1 boleh 100 Persen PIKIRAN RAKYAT - Pemerintah melalui Kementrian Agama (kemenag) memberlakukan aturan baru terkait pengaturan kapasitas tempat ibadah di kabupaten/kota. Wilayah yang menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 1, saat ini kapasitas tempat ibadah sudah dapat diisi 100%. Ketentuan ini resmi tercantum dalam Surat Edaran No 06 Tahun 2022 Terkait Pelaksanaan Kegiatan Peribadatan/keagamaan di Tempat Ibadah Pada Masa PPKM Level 3, Level 2 dan Level 1. “Untuk tempat ibadah pada kabupaten/kota dengan PPKM level 1, dapat mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjemaah/ kolektif dengan jumlah jemaah 100% dari kapasitas dengan menerapkan protokol kesehatan,” ujar Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas seperti Pikiran Rakyat.com kutip dari laman resmi Kementrian Agama, Rabu 30 Maret 2022. Menurut Yaqut, keterisian 100% tempat ibadah ini harus di seimbangi dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Untuk wilayah yang masih menerapkan PPKM level 2, kegiatan peribadatan berjamaah masih dibatasi hingga 75% dari kapasitas tempat. Sedangkan untuk kawasan yang masih menerapkan PPKM level 3, jemaahnya dibatasi maksimal 50% dari kapasitas. “Edaran ini diterbitkan untuk memberikan rasa aman, nyaman, dan khusyuk kepada masyarakat dalam melaksanakan kegiatan peribadatan/keagamaan dan penerapan protokol kesehatan di tempat ibadah pada masa PPKM,” ujar Yaqut. Berikut ketentuan kapasitas tempat peribadatan sesuai Surat Edaran No 06 Tahun 2022. 1. Tempat ibadah yang berada di kabupaten/kota dengan kriteria : a. Level 3, dapat mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjemaah/kolektif selama masa penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dengan jumlah jemaah paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas dengan menerapkan protokol kesehatan. b. Level 2, dapat mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjemaah/kolektif selama masa penerapan PPKM dengan jumlah jemaah paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas dengan menerapkan protokol kesehatan. c. Level 1, dapat mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjemaah/ kolektif selama masa penerapan PPKM dengan jumlah jemaah 100% (seratus persen) dari kapasitas dengan menerapkan protokol kesehatan. 2. Pengurus dan Pengelola Tempat Ibadah wajib mengikuti aturan : a. Menyediakan petugas untuk menginformasikan serta mengawasi pelaksanaan protokol kesehatan. b. Melakukan pemeriksaan suhu tubuh untuk setiap jemaah menggunakan alat pengukur suhu tubuh (thermogun). c. Menyediakan hand sanitizer dan sarana mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir. d. menyediakan cadangan masker. e. Menghimbau jemaah dengan kondisi kurang sehat, berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas, memiliki komorbid, dan ibu hamil/menyusui untuk melaksanakan ibadah di rumah masingmasing. f. Mencegah terjadinya kerumunan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan peribadatan/keagamaan dengan mengatur akses keluar dan masuk jemaah. g. Melakukan disinfeksi ruangan pelaksanaan kegiatan peribadatan/keagamaan secara rutin. h. Memastikan tempat ibadah memiliki ventilasi udara yang baik dan sinar matahari dapat masuk serta apabila menggunakan air conditioner (AC) wajib dibersihkan secara berkala. i. Memastikan pelaksanaan khutbah, ceramah, atau tausiyah wajib memenuhi ketentuan: a) Khatib, penceramah, pendeta, pastur, pandita, pedanda, atau rohaniwan memakai masker dengan baik dan benar. b) Khatib, penceramah, pendeta, pastur, pandita, pedanda, atau rohaniwan mengingatkan jemaah untuk selalu menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan. 3. Jemaah wajib mengikuti aturan : a. Menggunakan masker dengan baik dan benar. b. Menjaga kebersihan tangan dengan cara mencuci tangan menggunakan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer. c. Dalam kondisi sehat (suhu badan di bawah 37 derajat celcius). d. Tidak sedang menjalani isolasi mandiri. e. Membawa perlengkapan peribadatan/keagamaan masingmasing (sajadah, mukena, dan sebagainya). //Instagram/@megawatisoekarnoputri./