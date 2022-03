Kemenperin Ingin TIIWG G20 Jadi Batu Loncatan Indonesia Masuk 10 Negara Teratas Dunia

PIKIRAN RAKYAT – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) ingin The First Meeting Trade, Industry, and Investment Working Group (TIIWG) menjadi jalan bagi Indonesia masuk ke 10 negara teratas dunia.

Hal ini disampaikan Kemenperin melalui Direktur Jenderal Ketahanan, Perwakilan dan Akses Industri Internasional (KPAII), Eko SA Cahyanto, di Jakarta pada Sabtu, 26 Maret 2022.

"Ada kepentingan besar dari Pemerintah Indonesia dalam Presidensi G20 tahun 2022 ini, yakni dengan mengusulkan isu industri masuk dalam TIIWG," kata Eko.

Eko pun juga menjelaskan bahwa Kemenperin terus melakukan upaya-upaya untuk dapat mewujudkan aspirasi besar pada peta jalan Making Indonesia 40, yaitu agar Indonesia masuk dalam 10 besar negara yang memiliki perekonomian terkuat pada tahun 2030.

Kemenperin juga telah melakukan berbagai upaya, di antaranya menjalin kerja sama dengan negara-negar mitra strategis dalam mengakselerasi penerapan industri 4.0.

Eko menambahkan bahwa industri akan berperan penting dalam mendongkrak perekonomian suatu negara. Oleh karena itu Indonesia juga harus siap.

Sektor industri akan memberikan kontribusi yang signifikan bagi capaian investasi dan juga perdagangan nasional.

Kemenperin ingin isu industri dibahas secara lebih mendalam pada gelaran G20 nanti guna memulihkan ekonomi secara inklusif dan berkelanjutan.