Jelang Ramadhan 2022, Kementerian ESDM Prediksi Harga Pertamax Tembus Rp16 Ribu per Liter

PIKIRAN RAKYAT – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memprediksi terjadinya kenaikan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax.

Harga keekonomian BBM jenis RON 92 itu diperkirakan bisa menembus angka Rp.16.000 per liter pada April 2022, dari Rp14.526 per liter.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerjasama Kementerian ESDM Agung Pribadi mengatakan lonjakan harga minyak yang terjadi pada Maret dibanding Februari memicu harga keekonomian pertamax.

"Dengan mempertimbangkan harga minyak bulan Maret yang jauh lebih tinggi dibanding Februari, maka harga keekonomian atau batas atas BBM umum RON 92 bulan April 2022 akan lebih tinggi lagi dari Rp14.526 per liter, bisa jadi sekitar Rp16.000 per liter," ujarnya dalam keterangannya, Jumat, 25 Maret 2022.

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara, konflik geopolitik Rusia dan Ukraina masih menjadi faktor pendorong kenaikan harga minyak dunia.

Pasokan minyak mentah dari Rusia dan Kazakhstan terganggu akibat pipa Caspian Pipeline Consortium rusak dan berdampak pada kurangnya suplai ke wilayah Uni Eropa.

Hingga akhir bulan ini, harga minyak dunia masih tinggi di atas 100 dolar AS per barel, hal yang sama juga terjadi dengan harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP).

Berdasarkan pantauan sementara, ICP per tanggal 24 Maret 2022 tercatat di angka 114,55 dolar AS per barel.