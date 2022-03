Ditelepon Pemimpin China hingga Jerman terkait Kelangkaan Berbagai Hal, Jokowi: Semuanya Sama, Bingung

PIKIRAN RAKYAT - Presiden Jokowi mengaku ditelepon oleh sejumlah kepala negara di dunia yang bingung menyelesaikan persoalan negaranya.

"Dalam dua minggu ini saya mendapatkan telepon berapa kepala negara, kepala pemerintahan," ujar Jokowi dalam Pengarahan Presiden RI Tentang Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia, Jumat, 25 Maret 2022.

"Kemarin Presiden Macron telepon, sebelumnya Xi Jinping telepon, sebelumnya Perdana Menteri Justin Trudeau telepon, sebelumnya kanselir Olaf Scholz telepon," tuturnya menambahkan.

Jokowi mengungkapkan bahwa seluruh kepala negara yang menghubunginya itu memiliki kebingungan yang sama.

"Semuanya sama, bingung menyelesaikan persoalan-persoalan yang kita alami bersama, baik karena kelangkaan energi," ucapnya.

"Coba tak lihat naik dari yang dulu hanya 50-60 US Dollar (Rp717 - Rp861 ribu) per Barrel, sekarang 118 US Dollar (Rp1,6 juta), dua kali lipat," ujar Jokowi.

