BBM di Sejumlah Negara Naik 2 Kali Lipat, Jokowi: Di Indonesia, BBM Naik 10 Persen Saja Demonya 3 Bulan

PIKIRAN RAKYAT - Presiden Jokowi menyinggung terkait aksi demonstrasi saat terjadi kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia.

Hal itu disampaikan dalam Pengarahan Presiden RI Tentang Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia, Jumat, 25 Maret 2022.

Pada saat itu, Jokowi mengaku mendapat telepon dari beberapa kepala negara, mulai dari Presiden Prancis, Presiden China, Perdana Menteri Kanada, hingga Kanselir Jerman.

Dia mengatakan bahwa semua pemimpin tersebut memiliki keluhan yang sama, yakni bingung menyelesaikan persoalan-persoalan yang dialami.

Salah satu yang paling berdampak adalah terjadinya kelangkaan energi yang mengakibatkan harga minyak melonjak.

"Coba tak lihat naik dari yang dulu hanya 50-60 US Dollar (Rp717 - Rp861 ribu) per Barrel, sekarang 118 US Dollar (Rp1,6 juta), dua kali lipat," ujar Jokowi.

Dia pun mengatakan bahwa negara yang tidak memberikan subsidi terhadap bahan bakar minyak (BBM) mereka akan langsung mengalami kenaikan dua kali lipat.

"Sehingga negara-negara yang tidak mensubsidi, BBM-nya naik langsung dua kali lipat. Bayangkan, kita naik kadang 10 persen saja demonya 3 bulan. Ini naik dua kali lipat, artinya 100 persen," kata Jokowi.