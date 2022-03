Wacana Pemilu 2024 Dilakukan Secara Online, Ahli: Rentan Dimanipulasi

PIKIRAN RAKYAT - Muncul rencana menggelar pemungutan suara secara online pada Pemilu 2024.

Wacana Pemilu 2024 dilakukan secara online diusulkan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate pada Rapat Koordinasi Digitalisasi Pemilu oleh KPU.

Menurut Johnny, digitalisasi tahapan Pemilu 2024 saat ini sudah mungkin untuk dilakukan. Pasalnya, banyak negara yang mulai menerapkannya.

"Pengadopsian teknologi digital dalam giat Pemilu memiliki manfaat untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi dalam proses kontestasi politik yang legitimate baik dalam tahapan pemilih, verifikasi identitas pemilih, pemungutan suara hingga transmisi tabulasi hasil pemilu," ujarnya.

Johnny mencontohkan India, yang sejak beberapa tahun terakhir sudah mempersiapkan teknologi blockchain untuk melaksanakan Pemilu online.

"Saat ini India is now using it! India sedang menggunakan blockchain untuk mendukung voting jarak jauh dalam pemilihan umum (televoting)," tutur dia.

Selain itu, ada pula Estonia yang sudah menggelar Pemilu secara online sejak tahun 2005.

"Estonia telah melaksanakannya sejak tahun 2005 dan ini telah memiliki sistem pemilihan digital di tingkat kota, negara dan di tingkat Uni Eropa yang telah digunakan oleh 46,7 persen," tutur dia.

