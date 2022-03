Peluang Kerja di AS Bagi PMI Disambut Baik, DPR: Harus Diikuti Gaji yang Sesuai Harapan

PIKIRAN RAKYAT - Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo memberikan sambutan positif atas bertambahnya lapangan kerja bagi tenaga kerja terampil di Amerika Serikat (AS).

"Saya kira ini menambah peluang bagi saudara kita yang berniat bekerja di luar negeri, khususnya di AS. Tentu harapannya saudara kita yang memiliki kemampuan bahasa dan kerja," paparnya.

Belum lama ini, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menandatangani nota kesepemahaman dengan Indonesian Diaspora Network of The Americas (IDNA) tentang Fasilitasi Peluang Kerja untuk Potensi Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di AS.

Menurut Rahmad kerja sama yang dilakukan BP2MI dengan IDNA dapat membuka peluang kerja bagi PMI di AS. Dengan demikian dampaknya sangat besar bagi para calon PMI di AS dan kas negara.

Rahmad mengingatkan bahwa peluang lapangan pekerjaan ini juga harus diikuti dengan gaji yang layak dan sesuai harapan. Dengan demikian para PMI akan jadi pahlawan devisa yang dampaknya lebih luas secara tidak langsung dirasakan masyarakat.

"Keduanya harus dimiliki PMI supaya mereka dihargai juga mendapatkan apresiasi yang laik berupa gaji yang sesuai harapan. Dampak lebih luas lagi mereka akan menjadi pahlawan devisa yang tentunya dirasakan secara tidak langsung oleh seluruh penduduk negeri ini," jelasnya.

Rahmad juga mengatakan PMI pascakerja di AS harus memiliki cita-cita yang besar untuk dapat berusaha secara mandiri. Hasil jerih payah mereka bekerja mesti dijadikan modal usaha di Tanah Air.