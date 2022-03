Indonesia Ingin Ikuti Jejak India, Simak Cara Kerja Pemilu Secara Online

PIKIRAN RAKYAT - Indonesia berencana menerapkan metode pemungutan suara secara online pada Pemilu 2024.

Pemilu secara online di Indonesia mulanya diusulkan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate pada Rapat Koordinasi Digitalisasi Pemilu oleh KPU.

"Pengadopsian teknologi digital dalam giat Pemilu memiliki manfaat untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi dalam proses kontestasi politik yang legitimate, baik dalam tahapan pemilih, verifikasi identitas pemilih, pemungutan suara, hingga transmisi tabulasi hasil pemilu," katanya.

Johnny menjelaskan, pengadopsian teknologi atau digitalisasi terhadap tahapan Pemilu sudah dilakukan India.

"Saat ini, India is now using it! India sedang menggunakan blockchain untuk mendukung voting jarak jauh dalam pemilihan umum (televoting)," tutur dia.

Sejak beberapa tahun terakhir, Komisi Pemilihan Umum di India mempersiapkan teknologi serupa blockchain untuk pemungutan suara.

Oleh karena itu, masyarakat India dapat memberikan suaranya secara jarak jauh tanpa perlu mendatangi Tempat Pemilihan Umum (TPU).

Pemilu secara online akan menggunakan sistem blockchain sebagai landasan teoritisnya.

