Kapolda Papua Berhasil Tangkap Buchtar Tabuni Setelah Keroyok Aparat

PIKIRAN RAKYAT – Kamis 24 Maret 2022, Buchtar Tabuni dan simpatisannya telah resmi ditahan kepolisian Papua yang diumumkan langsung oleh Kapolda Papua, Irjen Pol Mathius D. Fakhiri.

Buchtar Tabuni sendiri adalah salah satu pejabat Pemerintahan Sementara United Liberation Movement for West Papua (ULMWP). Di sana Tabuni menjabat sebagai Ketua Dewan West Papua (Chairman of the West Papua Council).

Pria yang juga merupakan mantan Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB) itu akhirnya harus ditangkap karena pihaknya menyerang dan mengkroyok aparat keamanan pada hari Senin, 24 Maret 2022 lalu pukul 10.30 WIT.

Insiden pengroyokan ini dilakukan di rumah Tabuni sendiri, yang mana saat itu dilakukan perkumpulan sebagai bagian dari Pemerintah Sementara ULMWP.

Baca Juga: Aktivitas Gunung Semeru Meningkat, Alami Letusan dan Gempa

Saat dihampiri aparat yang patroli kala itu, para pemuda tidak mengindahkan himbauan yang diberikan para petugas. Mereka justru menyerang dan dilanjutkan dengan pengroyokan kepada aparat Polresta Jayapura.

Atas dasar penyerangan itu, Polresta Jayapura melakukan operasi penangkapan kepada Buchtar Tabuni besera simpatisannya.

“Kasusnya kini ditangani Polresta Jayapura Kota, dan saat ini masih dilakukan pemeriksaan,” tutur Kapola Papua, Irjen Mathius D Fakhiri.

Baca Juga: Simak Syarat dan Hal yang Perlu Dilakukan Saat Ingin Over Kredit Kendaraan