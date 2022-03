Update Terbaru PPKM Jawa - Bali, Daerah Status Level 1 Hampir di Semua Sektor Bisa Beroperasi 100 Persen

Baca Juga: Menparekraf Sandiaga Uno Bawa Kabar Baik Soal Ramadhan 2022

Kemudian, pelaksanaan kegiatan sektor non esensial dapat memberlakukan Work from Office (WFO) 100 persen. Begitu pun sektor esensial seperti keuangan, pasar modal, teknologi informasi, perhotelan non karantina, industri orientasi ekspor juga dapat beroperasi 100 persen.