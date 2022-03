Jelang Ramadhan, Harga Bahan Pokok hingga Daging Sapi di Jakarta Barat Alami Kenaikan

PIKIRAN RAKYAT - Sejumlah bahan pokok di sejumlah wilayah mengalami kenaikan harga menjelang Ramadhan 2022.

Harga bahan pokok seperti gula pasir dan tepung terigu di Pasar Tradisional Palmerah Jakarta Barat juga mengalami kenaikan mulai dari Rp1.000 hingga Rp3.000 per kg.

Selain itu, harga sayur yang dijual di pasar tersebut juga melambung tinggi, bahkan untuk cabai, tomat, dan bawang kenaikannya lebih dari Rp5.000 per kg.

Bawang putih yang biasanya dijual dengan harga Rp28.000 per kg kini mengalami kenaikan Rp7.000 per kg, kini harganya menjadi Rp35.000 per kg.

Selain itu, harga bahan pokok lainnya seperti minyak goreng kemasan juga ikut tinggi usai kebijakan HET dicabut.

Harga minyak goreng di Pasar Tradisional Palmerah kini mencapai Rp45.000 hingga Rp48.000 per dua liter.

Sementara, harga minyak goreng curah rata-rata dijual dengan harga Rp20.000 per dua liter.

Seorang pembeli mengaku meski harga minyak goreng kemasan melonjak naik hampir dua kali lipat, tapi dia tetap membelinya.